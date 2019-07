Bundesregierung hält europäische Hormus-Mission für erwägenswert

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung ist weiterhin offen für die mögliche Teilnahme an einer europäischen Schutzmission zur Seeraumüberwachung im Persischen Golf. Wegen Differenzen mit Washington über den Umgang mit dem Iran lehnt Berlin allerdings eine Beteiligung an einer US-geführten Mission ab. Das erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer.

"Wie der Aussenminister wiederholt betont hat, liegt aus unserer Sicht die Priorität (im Umgang mit dem Iran) auf diplomatischen Bemühungen und Deeskalation", sagte Demmer auf einer Pressekonferenz. "Die Bundesregierung steht dem konkreten US-Vorschlag zurückhaltend gegenüber und hat deshalb keinen Beitrag angeboten, da der Gesamtansatz unserer Politik gegenüber Iran vom derzeitigen Ansatz der USA deutlich abweicht."

Die USA hatten zuvor Deutschland und andere Länder formal um eine Unterstützung ihrer Mission zum Schutz der Schifffahrt in der Strasse von Hormus ersucht.

Der Bundesregierung sei jedoch wichtig, den Weg der Diplomatie weiter zu gehen und in aller inhaltlichen Klarheit das Gespräch auch mit dem Iran zu suchen, um eine Deeskalation in der Strasse von Hormus zu erreichen und den Fortbestand des Nuklearabkommens zu ermöglichen, so die Sprecherin.

"Eine Beteiligung an einer US-geführten Mission könnte dieses Anliegen erschweren, obwohl wir das konkrete Ziel der Freiheit der Schifffahrt natürlich teilen", so Demmer.

Im Gespräch mit Frankreich und Grossbritannien

Offener ist die Bundesregierung daher gegenüber Überlegungen, dass europäische Länder eine Mission zum Schutz der Schiffe durch die für Öl - und Gastransporte so wichtige Passage starten. Dazu sei man in der Abstimmung mit Frankreich und Grossbritannien. "Die Bundesregierung betrachtet den Vorschlag einer maritimen Schutzmission im europäischen Rahmen weiterhin für erwägenswert", so Demmer.

Der Transatlantik-Koordinators der Bundesregierung, Peter Beyer, sagte gegenüber dem Fernsehsender Welt, dass ein europäischer Militäreinsatz zum Schutz der Schifffahrt am Persischen Golf noch nicht vom Tisch sei. Deutschland könne sich nicht wegducken, denn pro Woche passierten etwa vier bis sechs deutsche Schiffe die Strasse von Hormus.

Besonders in der SPD stösst das Vorhaben einer US-geführten Mission auf Ablehnung. Im Auswärtigen Amt hiess es am Dienstag, eine Beteiligung an der amerikanischen Strategie des maximalen Drucks komme für Deutschland nicht in Frage.

In der Strasse von Hormus waren die Spannungen in den vergangenen Tagen gestiegen. Der Iran hat am 19. Juli einen unter britischer Flagge fahrenden Tanker festgesetzt. Teheran warf dem Tanker, mit einem iranischen Fischkutter zusammengestossen zu sein und damit gegen internationales Seerecht verstossen zu haben. Zuvor war Anfang Juli in der britischen Enklave Gibraltar ein mit iranischem Öl beladener Tanker unter der Flagge Panamas festgesetzt worden. Der Vorwurf lautete, der Tanker solle Öl an Syrien liefern, was in der Europäischen Union verboten sei.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2019 08:22 ET (12:22 GMT)