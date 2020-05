Bundesregierung: BA kommt wohl ohne staatlichen Zuschuss aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Bundesagentur für Arbeit (BA) in diesem Jahr trotz der rund zehn Millionen angemeldeten Kurzarbeiter ohne staatlichen Zuschuss auskommt. "Aus der Finanzkrise wissen wir, dass nur ein Teil der zur Kurzarbeit Angemeldeten diese dann auch wirklich in Anspruch nimmt", begründete Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) die Einschätzung im Interview mit der Zeitung Welt am Sonntag. Die Regierung könne zwar nicht ausschliessen, so Braun, dass die Rücklagen der Bundesagentur in diesem Jahr aufgebraucht werden. "Aber noch habe ich den Optimismus, dass sie reichen." Nach eigenen Angaben besitze die BA zurzeit noch rund 26 Milliarden Euro an Rücklagen, schreibt die Zeitung.

