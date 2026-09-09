Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’888 -1.2%  SPI 19’623 -1.1%  Dow 52’396 -0.7%  DAX 25’557 -1.7%  Euro 0.9401 -0.1%  EStoxx50 6’310 -1.6%  Gold 4’422 1.5%  Bitcoin 63’863 0.7%  Dollar 0.8068 -0.3%  Öl 100.7 2.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Flughafen Zürich lässt Shuttlebusse ohne Sicherheitsperson fahren - Aktie leichter
Medacta-Aktie verliert: Deutlich tieferer Halbjahresgewinn
Avolta-Aktie im Minus: Verträge an vier mexikanischen Flughäfen verlängert - Test von Zahlungen mit Stablecoins am Flughafen Zürich
Richemont-Aktie bricht ein: Anton Rupert zum Co-Vizepräsidenten ernannt
Vista Global Holding-Aktie voraus? Konzern prüft offenbar Milliarden-IPO – SIX als Börsenplatz möglich
Suche...
ETF Sparplan
09.09.2026 14:33:36

Bundesrat will schnelles Internet auf dem Land fördern

Bern (awp/sda) - Der Bundesrat will das schnelle Internet in ländlichen Regionen mit Hunderten Millionen Franken fördern. Nach der Vernehmlassung hat er am Mittwoch die Botschaft zum leicht angepassten Breitbandfördergesetz verabschiedet. Nun kann das Parlament darüber entscheiden.

Ziel der sogenannten Gigabitstrategie ist es, Wohn- und Geschäftsgebäude in dünn besiedelten Gebieten mit schnellen Festnetzanschlüssen von mindestens einem Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) im Download zu versorgen. Damit soll ein digitaler Graben zwischen Stadt und Land verhindert werden.

Gemäss der Botschaft sind rund 24 Prozent der Gebäude mit Wohn- oder Geschäftseinheiten in der Schweiz nicht mit einer Leistung von einem Gbit/s angeschlossen, weil sie weder mit Glasfaser noch mit modernen Kabelnetzen erschlossen sind. Bei den Glasfasernetzen bis ins Gebäude lag die Abdeckung im Jahr 2024 bei 50 Prozent - im Vergleich zu 69 Prozent in der EU. Die Schweiz liegt hier also zurück.

Insgesamt 730 Millionen Franken

Der Handlungsbedarf ist laut dem Bundesrat akut: Ab den 2030er-Jahren stellt die Swisscom schrittweise die alten Kupfernetze ein. Ohne staatliche Hilfe drohen schätzungsweise 10 Prozent der Haushalte und Geschäfte in der Schweiz vom schnellen Internet abgehängt zu werden, weil sich der Glasfaserausbau für private Anbieter dort nicht lohnt.

Das geplante Förderprogramm sieht Mittel von insgesamt bis zu 730 Millionen Franken vor. Die Hälfte davon - maximal 365 Millionen Franken für die Jahre 2030 bis 2037 - soll der Bund übernehmen. Finanziert werden soll dieser Anteil aus künftigen Einnahmen von Mobilfunk-Konzessionsgebühren. In der vergangenen Woche hatte die Eidgenössische Kommunikationskommission (Comcom) die Ausschreibung dazu lanciert.

Die andere Hälfte der Fördergelder müssen gemäss der Vorlage die betroffenen Kantone beisteuern, wobei sie die Kosten ganz oder teilweise an die Gemeinden überwälzen können. Die Teilnahme soll für Kantone und Gemeinden freiwillig sein. Gesuchstellerinnen bleiben die Gemeinden, welche die Wirtschaftlichkeitslücke unrentabler Ausbauprojekte decken lassen können.

Vereinfachungen nach Kritik

In der Vernehmlassung wurde das Förderprogramm von einer klaren Mehrheit begrüsst. Kantone und Gemeinden forderten jedoch weniger Bürokratie. Der Bundesrat hat die Vorlage daraufhin punktuell angepasst.

Beispielsweise sollen Gemeinden bei der Gesuchseingabe noch keine rechtskräftigen Baubewilligungen benötigen müssen. Diese sollen erst vor der Auszahlung der Fördergelder vorliegen müssen. Um den Wettbewerb zu sichern, müssen Betreiberinnen konkurrierenden Anbietern Zugang zu den geförderten Infrastrukturen gewähren. Die Preise für den Zugang von Drittanbietern zu geförderten Netzen werden vom Bundesrat gemäss der Botschaft auf Verordnungsstufe festgelegt, anhand branchenüblicher Richtwerte.

Das Förderprogramm soll bereits ein Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes starten. Die Programmdauer wurde nach der Vernehmlassung von sieben auf acht Jahre verlängert, mit Option auf maximal drei Jahre Verlängerung, falls die Mittel nicht ausgeschöpft sind.

Rösti will Stadt-Land-Graben zuschütten

Fördergelder sollen primär in den Ausbau von Glasfasernetzen fliessen, wie es weiter hiess. Um hohe Kosten bei extrem abgelegenen Häusern zu verhindern, kann der Bundesrat Höchstbeträge pro Anschluss festlegen. Wird dieser Schwellenwert bei Glasfaser überschritten, muss entweder auf günstigere Funktechnologien umgeschwenkt werden oder die Gemeinde muss die Differenz selbst zahlen.

Mit dem Ausbau der Infrastruktur kann nun das Parlament entscheiden. Ihm liegt neben dem referendumsfähigen Breitbandfördergesetz ein Verpflichtungskredit von 365 Millionen Franken für die Jahre 2030 bis 2037 vor.

Kommunikationsminister Albert Rösti hatte zum Beginn der Vernehmlassung vor anderthalb Jahren in Erinnerung gerufen, dass für ihn der Ausgleich zwischen Stadt und Land ein zentrales Ziel sei. Dabei gehe es auch um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wenn Menschen im ländlichen Raum im Homeoffice arbeiten könnten, würde das auch bedeuten, dass die Zahl der Bewegungen von Pendlerinnen und Pendlern nicht ohne Not erhöht werde - oder sogar reduziert werden könne.

In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

12:28 Logo WHS Gold: Rücklauf deutlich stärker als erwartet – 4.400 USD neu im Blickpunkt
09:20 SG-Marktüberblick: 09.09.2026
09:09 Novartis belastet erneut
09:00 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08:34 Rohstoffe: aktiver Ansatz macht sich bezahlt
08:09 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Nachbörslich schwächer
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’633.08 15.28 SX7BOU
Short 14’713.78 13.99 SJUBNU
Short 15’279.34 8.95 S7BCRU
SMI-Kurs: 13’888.16 09.09.2026 15:55:38
Long 13’280.68 19.80 S1BR8U
Long 12’949.35 13.65 SA2BCU
Long 12’402.77 8.95 S0EBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel hätten Anleger an einem voestalpine-Investment von vor 5 Jahren verdient
Novartis-Aktie fällt zweistellig: Del-desiran verfehlt Studienziel bei Muskelkrankheit - Milliarden an Börsenwert vernichtet
Coinbase-CEO: Bitcoin-Kurs könnte auf bis zu 400'000 US-Dollar klettern
UBS-Aktie in Grün: Vorzeitige Rückzahlung von Anleihen angekündigt
Sandoz-Aktie letztlich stabil: Neue Wachstumsziele bis 2030 und 2035 - Investition in neue Biosimilar-Anlage
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Zurich-Aktie im Minus: Rückzahlungsoption für nachrangige Euro-Anleihe ausgeübt
Warren Buffetts Wette gegen Hedgefonds: Der Beleg für passives Investieren
Steigende Ölpreise belasten: SMI beendet Handel mit heftigen Abschlägen - Novartis bremst erneut -- DAX schliesslich robust -- US-Börsen schliessen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Novartis Aktie News: Novartis knickt am Nachmittag ein

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.