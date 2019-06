Bundesrat will mehr Informationen von bundesnahen Unternehmen

Bern (awp/sda) - Dem Bundesrat fehlt es weder an Informationen noch an Steuerungsinstrumenten, um die bundesnahen Unternehmen auf Kurs zu halten. Zu diesem Schluss kommt ein am Mittwoch veröffentlichter Bericht. Weil sich die Pannen zuletzt häuften, will die Regierung trotzdem reagieren.

Er hatte die Corporate Governance des Bundes für mehrere bundesnahe Unternehmen untersuchen lassen. Hintergrund sind die PostAuto-Affäre, ein Cyber-Angriff auf die Ruag, ein umstrittenes Verwaltungsratsmandat der SBB-Präsidentin oder der Datendiebstahl bei der Swisscom.

Die beauftragten Experten kommen zum Schluss, dass das heutige Eignermodell in der Praxis weitgehend funktioniert. Die bestehenden Instrumente reichten grundsätzlich aus, um die Eignerrolle wahrnehmen zu können, schreiben sie in dem Bericht. Doch selbst gut funktionierende Steuerungsmechanismen und Organisationsmodelle können Fehlverhalten nie gänzlich verhindern.

Die Experten haben daher 14 Empfehlungen formuliert. Der Bundesrat hat beschlossen, einen Teil davon umzusetzen. So sollen die Unternehmen genauer über die Einhaltung von Vorschriften Rechenschaft ablegen müssen. Der Bundesrat will die nächsten strategischen Ziele entsprechend ergänzen.

Weiter soll der Informationsaustausch im Rahmen der jährlichen Eignergespräche systematisiert werden. Die Aufgabenteilung zwischen dem Fachdepartement und dem Finanzdepartement will der Bundesrat rechtlich stärker verankern. Zudem will er prüfen, wie die Eignerstellen des Bundes personell gestärkt werden können.

Zielkonflikte in der Verwaltung

Zentrale Empfehlungen will der Bundesrat jedoch nicht umsetzen. Die Experten hatten etwa festgestellt, dass ein Teil der Probleme auf Zielkonflikte und unterschiedlich aufgefasste Eignerrollen zwischen den Fachdepartementen UVEK und VBS einerseits und dem Finanzdepartement andererseits zurückgehen.

Auf eine im Voraus beschlossene Priorisierung der strategischen Ziele will der Bundesrat aber verzichten. Allenfalls erforderliche Abwägungen zwischen einzelnen Zielen sollten situativ im Rahmen der Eignergespräche diskutiert werden, schreibt er in einer Mitteilung.

Die strategischen Ziele würden in der Regel für eine Periode von vier Jahren festgelegt. Während dieser Zeit verändere sich das politische und wirtschaftliche Umfeld laufend. Es gehöre zudem zu den Kernaufgaben des Verwaltungsrates, sich mit den unterschiedlichen Zielen auseinanderzusetzen.

mk