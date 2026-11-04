|
04.11.2026 16:03:36
Bundesrat streicht zwei Sprachen im SRG-Auslandsangebot Swissinfo
(Meldung mit Präzisierung zu den personellen Massnahmen bei Swissinfo ergänzt. 3. Satz im Lead sowie 4. Abschnitt nach dem Lead angepasst.)
Bern (awp/sda) - Der Bundesrat hat die Leistungsvereinbarung mit der SRG für das Auslandangebot der Jahre 2027 bis 2030 genehmigt. Aufgrund von Mittelkürzungen um jährlich 8,3 Millionen auf 10,5 Millionen Franken werden die Angebote von swissinfo.ch in Portugiesisch und Japanisch eingestellt. Die SRG verkündet personelle Massnahmen im Umfang von rund 22 Vollzeitstellen.
Die neue Vereinbarung tritt am 1. Januar 2027 in Kraft, wie der Bundesrat am Mittwoch mitteilte. Trotz der Mittelkürzung solle ein umfassendes und qualitativ hochwertiges Angebot aufrechterhalten werden. Neben den zwei Sprachangeboten wird auch die Plattform tvsvizzera.it nicht weiterbetrieben.
Das Onlineportal swissinfo.ch fokussiert sich künftig auf die drei Amtssprachen des Bundes, Deutsch, Französisch und Italienisch, sowie auf Englisch, Spanisch, Chinesisch, Russisch und Arabisch. Das Auslandangebot der SRG hat gemäss Communiqué zum Ziel, die Verbindung der Auslandschweizer zur Heimat zu stärken sowie das Verständnis für die Schweiz und ihre Präsenz im Ausland zu fördern.
Personalabbau bei der SRG
Personelle Massnahmen seien für die Umsetzung der Leistungsanpassungen nicht zu vermeiden, schrieb die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) in einem Communiqué. Es fielen Ressourcen im Umfang von rund 22 Vollzeitstellen weg, sagte SRG-Sprecherin Gianna Blum auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.
Die konkrete Umsetzung erfolge je nach Bereich beziehungsweise Teilmandat unterschiedlich und umfasse neben Personalabbau auch Reorganisationen und die Neuzuordnung von Aufgaben. Der Grossteil des Abbaus - 12,7 Vollzeitäquivalente - erfolge bei Swissinfo, der Rest verteile sich auf weitere Teilmandate bei 3sat, TV5 Monde und tvsvizzera.it. Bei Letzteren werden gemäss der SRG-Sprecherin 2,6 Vollzeitäquivalente gestrichen.
Für alle betroffenen Mitarbeiter gälten die aktuell gültigen Sozialpläne der SRG.
Gewerkschaft kritisiert Bundesrat
Die Kürzung stehe im Widerspruch zum Entscheid des Parlaments, schrieb die Mediengewerkschaft SSM in einer Mitteilung. Sie bedauerte den Beschluss des Bundesrats. Das Parlament habe sich zuletzt im März gegen eine Reduktion des Auslandangebots ausgesprochen.
Mit diesem Beschluss umgehe der Bundesrat das parlamentarische Verfahren, da sich die eidgenössischen Räte erst in der kommenden Wintersession zur Finanzierung des Auslandangebots für 2027 äussern würden, so die SSM weiter. Dass die Regierung diesen Entscheid vorgreife und den Bundesbeitrag "massiv" kürze, sei inakzeptabel und müsse korrigiert werden.
Anpassungen bei 3sat und TV5 Monde
Weitere Anpassungen sind auch bei den internationalen TV-Sendern geplant, an denen die Schweiz beteiligt ist. So werde der Anteil an Schweizer Sendungen bei 3sat von 10 auf 8 Prozent reduziert, schrieb der Bundesrat weiter. 3sat ist ein Programm der deutschen TV-Anstalten ARD und ZDF, des österreichischen Rundfunks ORF und der SRG.
Bei TV5 Monde bleibe der Anteil bei 9 Prozent. TV5 Monde kann als französischsprachiges Pendant zu 3sat angesehen werden und wird etwa von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Frankreichs, Kanadas und Belgiens finanziert.
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: SMI und DAX nach Rekorden letztlich im Minus -- Wall Street bricht schlussnedlich ein -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag volatil. Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Gewinne letztlich ebenso nicht halten. An der Wall Street ging es tief nach unten. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.