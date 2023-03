Bundesrat informierte bewusst erst am Wochenende

Bern (awp/sda) - Der Bundesrat hat nach Aussage von Finanzministerin Karin Keller-Sutter bewusst nicht früher über seine Beschlüsse zur Credit Suisse informiert. Alles andere hätte ihrer Ansicht nach die Märkte zusätzlich verunsichert.

"Wir waren überzeugt, dass es wichtig war, bis zum Wochenende durchzukommen", sagte Keller-Sutter am Sonntagabend vor den Medien in Bern. Ziel sei gewesen, spätestens am Sonntag eine Lösung präsentieren zu können.

Eine "Salamitaktik" mit immer neuen Hilfen hätte zu zusätzlicher Unsicherheit geführt, argumentierte Keller-Suter. Die Finanzministerin betonte aber, anders hätte der Bundesrat gehandelt, hätte man die Ausfallgarantie des Bundes an die Nationalbank, den sogenannten Backstop, antasten müssen. In diesen Fall hätte die Landesregierung die Öffentlichkeit davon in Kenntnis gesetzt.