Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’155 0.3%  SPI 18’619 0.2%  Dow 49’513 -0.5%  DAX 24’079 0.5%  Euro 0.9160 -0.1%  EStoxx50 5’824 0.3%  Gold 4’678 -0.8%  Bitcoin 62’768 -0.1%  Dollar 0.7823 0.2%  Öl 107.6 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Zurich Insurance1107539Nestlé3886335Roche149905998Adecco1213860Rheinmetall345850Swiss Re12688156Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Alibaba-Aktie schwächelt: Gewinn sackt ab und enttäuscht Anleger
NVIDIA-Aktie im Fokus: CEO Jensen Huang reist überraschend mit Trump nach China
Chip-Aktien mit Erholung: Dieses Chart-Signal lösste Kursverluste bei Aktien wie Intel, AMD, Micron und Co. aus
EON SE-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie
Birkenstock-Aktie kräftig unter Druck: Sandalenriese enttäuscht beim Umsatz und Gewinn
Suche...
Plus500 Depot
13.05.2026 15:24:36

Bundesrat hält achtzigjährigen Betrieb von AKWs für möglich

Bern/Däniken SO/Leibstadt AG/Beznau AG (awp/sda) - Ein achtzigjähriger Langzeitbetrieb der Kernkraftwerke Gösgen im Kanton Solothurn und Leibstadt im Kanton Aargau wäre technisch möglich und in den allermeisten Fällen auch wirtschaftlich. Bisher hielt man einen Betrieb von bis zu sechzig Jahren für machbar.

Zu diesem Schluss kommt der Bundesrat in einem am Mittwoch publizierten Bericht, den der Ständerat mit einem überwiesenen Postulat von Thierry Burkart (FDP/AG) bestellt hatte. Eine Aktennotiz des Bundesamts für Energie (BFE) bestätigte bereits im Jahr 2024 die technische und wirtschaftliche Machbarkeit des Langzeitbetriebs der Schweizer Kernkraftwerke bis zu sechzig Jahren.

Gemäss dem neuesten Bericht kommt der Bundesrat zum Schluss, dass auch ein achtzigjähriger Langzeitbetrieb der Kernkraftwerke Gösgen und Leibstadt technisch möglich und in den allermeisten Fällen auch wirtschaftlich wäre. Die erforderlichen Investitionen für technische Nachrüstungen beim Langzeitbetrieb würden sich voraussichtlich lohnen. Eine finanzielle Förderung des Langzeitbetriebs erachtet die Landesregierung derzeit als nicht notwendig.

Erst am Montag hatte Thomas Sieber, Chef des Stromkonzerns Axpo, bis zu achtzigjährige Laufzeiten für Gösgen und Leibstadt für denkbar gehalten. Bei Gösgen müsse bis 2029 entschieden werden, ob das Werk weiterbetrieben oder wie geplant vom Netz genommen werde. Axpo besitzt das Kernkraftwerk Beznau im Kanton Aargau und ist an den Kraftwerken Leibstadt und Gösgen beteiligt. Im Jahr 2024 kündigte der Konzern an, das Kernkraftwerk Beznau nach rund sechzig Jahren ausser Betrieb zu nehmen.

In eigener Sache

Trading Signals: ams-Osram: Neustart im KI-Licht

Bessere Zahlen, ein fokussierteres Portfolio und neue Wachstumschancen in der Photonics-Technologie: ams-Osram arbeitet sich aus der Restrukturierung heraus - für risikobewusste Anleger wird die Aktie wieder interessant.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Finanzielle Bildung vorantreiben

Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.

Finanzielle Bildung beginnt früh: Warum Sparroutinen wichtiger sind als perfekte Aktienauswahl

Inside Trading & Investment

12:53 Europas Rüstungssektor zwischen Rekordzahlen und Korrektur
11:22 UBS Logo UBS KeyInvest: Luxus - Wage Hoffnungen / Alphabet - Neue Superlative
09:40 Marktüberblick: Berichtssaison setzt Akzente
08:55 SMI dank Schwergewichte fester
12.05.26 Julius Bär: 10.80% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Micron Technology Inc, Advanced Micro Devices Inc, QUALCOMM Inc
12.05.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Amrize, Geberit, Sika
11.05.26 Finanzielle Bildung beginnt früh: Warum Sparroutinen wichtiger sind als perfekte Aktienauswahl
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’682.67 19.29 SA6BMU
Short 13’947.42 13.88 S4BB8U
Short 14’477.90 8.86 SFNBRU
SMI-Kurs: 13’154.56 13.05.2026 15:23:45
Long 12’611.46 19.88 S2GBOU
Long 12’308.97 13.67 S9AB6U
Long 11’783.17 8.89 SQBBAU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum tendiert am Nachmittag südwärts
D-Wave Quantum-Aktie rutscht ab: Anleger reagieren auf rote Zahlen und sinkende Erlöse
Lufthansa-Aktie steigt: Aufsichtsrat genehmigt Milliardenauftrag für neue Flugzeuge von Airbus und Boeing
Analyse: RBC Capital Markets vergibt Outperform an Siemens Energy-Aktie
Adecco-Aktie bricht wegen enttäuschender Gewinndynamik zweistellig ein: Wachstum im Startquartal
EQS-DD: Rheinmetall AG: René Gansauge, Kauf
NVIDIA-Aktie trotz KI-Boom ohne Schwung: Darauf sollten Anleger jetzt achten
Ausblick: D-Wave Quantum legt Quartalsergebnis vor
DZ BANK veröffentlicht Bewertung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Kaufen
Vodafone-Aktie rutscht dennoch ab: Umsatz und Ergebnis gestiegen - Deutschland-Geschäft erholt

Top-Rankings

KW 19: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 19: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 19: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.