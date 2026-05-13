|
13.05.2026 15:24:36
Bundesrat hält achtzigjährigen Betrieb von AKWs für möglich
Bern/Däniken SO/Leibstadt AG/Beznau AG (awp/sda) - Ein achtzigjähriger Langzeitbetrieb der Kernkraftwerke Gösgen im Kanton Solothurn und Leibstadt im Kanton Aargau wäre technisch möglich und in den allermeisten Fällen auch wirtschaftlich. Bisher hielt man einen Betrieb von bis zu sechzig Jahren für machbar.
Zu diesem Schluss kommt der Bundesrat in einem am Mittwoch publizierten Bericht, den der Ständerat mit einem überwiesenen Postulat von Thierry Burkart (FDP/AG) bestellt hatte. Eine Aktennotiz des Bundesamts für Energie (BFE) bestätigte bereits im Jahr 2024 die technische und wirtschaftliche Machbarkeit des Langzeitbetriebs der Schweizer Kernkraftwerke bis zu sechzig Jahren.
Gemäss dem neuesten Bericht kommt der Bundesrat zum Schluss, dass auch ein achtzigjähriger Langzeitbetrieb der Kernkraftwerke Gösgen und Leibstadt technisch möglich und in den allermeisten Fällen auch wirtschaftlich wäre. Die erforderlichen Investitionen für technische Nachrüstungen beim Langzeitbetrieb würden sich voraussichtlich lohnen. Eine finanzielle Förderung des Langzeitbetriebs erachtet die Landesregierung derzeit als nicht notwendig.
Erst am Montag hatte Thomas Sieber, Chef des Stromkonzerns Axpo, bis zu achtzigjährige Laufzeiten für Gösgen und Leibstadt für denkbar gehalten. Bei Gösgen müsse bis 2029 entschieden werden, ob das Werk weiterbetrieben oder wie geplant vom Netz genommen werde. Axpo besitzt das Kernkraftwerk Beznau im Kanton Aargau und ist an den Kraftwerken Leibstadt und Gösgen beteiligt. Im Jahr 2024 kündigte der Konzern an, das Kernkraftwerk Beznau nach rund sechzig Jahren ausser Betrieb zu nehmen.
Trading Signals: ams-Osram: Neustart im KI-Licht
Bessere Zahlen, ein fokussierteres Portfolio und neue Wachstumschancen in der Photonics-Technologie: ams-Osram arbeitet sich aus der Restrukturierung heraus - für risikobewusste Anleger wird die Aktie wieder interessant.Weiterlesen!
Finanzielle Bildung vorantreiben
Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow startet schwächer -- SMI stabil -- DAX zurück über 24'000 Punkte -- Asiens Börsen schliessen fester
Der heimische Markt zeigen sich zur Wochenmitte kaum bewegt, während der deutsche Leitindex Gewinne verzeichnet. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.