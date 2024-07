Bundespräsidentin Amherd verurteilt Attentatsversuch auf Trump

Bern (awp/sda) - Bundespräsidentin Viola Amherd hat den Attentatsversuch auf Ex-US-Präsident Donald Trump als "inakzeptabel" bezeichnet. "Ich bin schockiert über die Schiesserei in Pennsylvania", teilte Amherd am Sonntag auf der Plattform X mit.

"Gewalt in der Politik ist inakzeptabel und widerspricht allen unseren gemeinsamen demokratischen Grundsätzen", schrieb die Mitte-Bundesrätin und Verteidigungsministerin. Die Gedanken der Schweiz seien bei Donald Trump, den Opfern und deren Familien sowie dem Volk. "Ich wünsche dem ehemaligen Präsidenten eine rasche Genesung."

Der designierte Präsidentschaftskandidat der Republikaner war am Samstag bei einer Wahlkampfkundgebung im US-Bundesstaat Pennsylvania angeschossen worden. Trump wurde dabei am Ohr verletzt. Ausser dem mutmasslichen Schützen starb nach Behördenangaben auch ein Zuschauer, zwei weitere wurden schwer verletzt. Der Attentäter wurde von US-Sicherheitsbeamten getötet. US-Präsident Joe Biden sowie andere Politiker in den USA und aller Welt reagierten entsetzt und wandten sich gegen jegliche Form von Gewalt in der Politik.