Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’461 0.1%  SPI 18’995 0.1%  Dow 50’286 0.6%  DAX 24’771 0.7%  Euro 0.9124 -0.2%  EStoxx50 6’001 0.7%  Gold 4’512 -0.7%  Bitcoin 60’771 -0.5%  Dollar 0.7870 0.0%  Öl 105.4 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bernstein Research: Market-Perform für Nestlé-Aktie
Henkel vz-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform
Outperform von Bernstein Research für Beiersdorf-Aktie
Julius Bär-Aktie dennoch im Sinkflug: Verwaltete Vermögen in den ersten vier Monaten gestiegen
Rüstungsaktien im Vergleich: HENSOLDT-Aktie oder Rheinmetall-Aktie - Auf welches Investment sollte man jetzt setzen?
Suche...
Plus500 Depot
22.05.2026 13:00:36

Bundesgericht weist Klage der Blausee AG gegen Lötschberg-Ausbau ab

Lausanne (awp/sda) - Der Teilausbau des Lötschberg-Basistunnels kann wie geplant stattfinden. Die Blausee AG ist mit ihrer Beschwerde auch vor dem Bundesgericht gescheitert. Sie hatte eine Verschmutzung des Grundwassers durch den geplanten Installationsplatz in Mitholz befürchtet.

Das geht aus einem am Freitag veröffentlichten Urteil hervor. Zuvor hatte das Bundesgericht bereits ein Gesuch um aufschiebende Wirkung abgewiesen. Das Bahnunternehmen konnte die Vorarbeiten somit bereits aufnehmen.

Die Blausee AG als Betreiberin einer Forellenzucht wehrte sich gegen den geplanten Installationsplatz für die Bauarbeiten im Steinbruch Mitholz. Sie befürchtete, dass wassergefährdende Stoffe vom Bauplatz das Grundwasser und damit ihre Fischzucht beeinträchtigen könnten. Zwischen 2018 und 2020 verendeten zahlreiche Fische in dieser Zucht.

Auflagen genügen dem Gericht

Das Bundesgericht erachtet die vom Bundesamt für Verkehr angeordneten Auflagen laut dem Urteil allerdings als ausreichend. Es stützte eine Einschätzung des Bundesamts für Umwelt und der Vorinstanz, wonach eine Beeinträchtigung des Grundwassers "faktisch ausgeschlossen" sei, sofern die Auflagen betreffend Entwässerung und Abdichtung umgesetzt und regelmässig überprüft würden.

Die Richter verwarfen zudem die Kritik, der Umweltverträglichkeitsbericht sei veraltet. Alle neuen Erkenntnisse zu den Fischsterben und zu früheren Materialablagerungen seien im Verfahren berücksichtigt worden.

Auf formeller Ebene machte die Blausee AG geltend, der Vorinstanz seien einige Akten aus dem Einspracheverfahren physisch nicht vorgelegen. Für das Bundesgericht stellte dies keine Gehörsverletzung dar, da die wesentlichen Argumente und Gutachten in den Rechtsschriften enthalten waren und berücksichtigt wurden.

Blausee AG bleibt daran

Die Blausee AG ihrerseits teilte am Freitagmorgen in einem Communiqué mit, den Entscheid zu respektieren. Das Unternehmen werde die weitere Entwicklung des Vorhabens aufmerksam begleiten und seine Rechte auch in allfälligen künftigen Plangenehmigungsverfahren geltend machen.

Nicht tangiert von diesem Urteil ist das laufende Strafverfahren zur Klärung der Fischsterben in der Forellenzucht, das die Besitzer des Blausees angestossen hatten. Im Steinbruch Mitholz sollen jahrelang belastete Materialien aus dem Lötschbergtunnel widerrechtlich zwischen- und abgelagert worden sein. (Urteil 1C_62/2025 vom 29.04.2026)

mk/

In eigener Sache

Trading Signals: Deere: Kommt es zur Duplizität der Ereignisse?

Vor der Börseneröffnung in New York präsentiert der Traktoren- und Baumaschinengigant heute seine Semesterzahlen. Es spricht einiges dafür, dass die Deere-Aktie dann ihre laufende Konsolidierung abschliesst und wieder Fahrt aufnimmt.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASM
✅ Infineon
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:18 Aufwärtstrend hält an
09:17 Marktüberblick: Merck gesucht, Airbus unter Druck
06:05 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Warten auf neue Impulse
21.05.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Komax Holding AG
20.05.26 Deutschlands Chemieriesen im Wandel
20.05.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch
19.05.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Richemont, Geberit, Swatch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’069.10 19.77 S21BUU
Short 14’364.43 13.79 SWKBJU
Short 14’896.96 8.90 SGQBEU
SMI-Kurs: 13’461.09 22.05.2026 13:10:48
Long 12’957.37 19.21 S5BOUU
Long 12’694.12 13.93 BSU9TU
Long 12’129.69 8.85 S0FBUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Gewinnsprung bei NVIDIA fällt höher aus als erwartet - Aktie leichter
Aktien von D-Wave, Rigetti und IBM heben ab: Milliarden aus Washington lösen Rally aus
Aktie reagiert mit Abschlägen: Was die NVIDIA-Zahlen über den KI-Highflyer verraten
Börse New York in Grün: Dow Jones verbucht zum Handelsende Zuschläge
NVIDIA-Depot: Auf diese US-Aktien setzte der Chipriese im 1. Quartal 2026
TSMC-Aktie im Fokus: Chipfertiger könnte zu den grössten Profiteuren des KI-Booms zählen
UBS sieht starkes Aufwärtspotenzial für Goldpreis und Silber bis Jahresende
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone
Julius Bär-Aktie dennoch im Sinkflug: Verwaltete Vermögen in den ersten vier Monaten gestiegen
NVIDIA, Apple & Co. - In diese US-Aktien hat die Schweizerische Nationalbank im ersten Quartal 2026 investiert

Top-Rankings

Diese Aktien hält David Einhorn im Depot
So investierte David Einhorn im ersten Quartal 2026
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
Aktien Empfehlungen KW 26/21: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/21. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
Aktien Empfehlungen KW 26/21: Analysten raten zum Kauf
Diese Aktien stehen auf den Einkaufslisten der Experten in KW 26/21. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.