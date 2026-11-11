Bundesgericht: FIS muss Aktien von Tridem Sports übernehmen

Lausanne (awp/sda) - Der Internationale Ski- und Snowboard-Verband FIS muss gegen seinen Willen den 24,5-prozentigen Aktienanteil der Tridem Sports AG an der FIS Marketing AG übernehmen. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde des Verbandes abgewiesen.

Mit seinem am Mittwoch publizierten Entscheid bestätigt das Bundesgericht das Urteil des Zürcher Obergerichts vom Februar. Der Verband muss der Sportmarketing-Agentur Tridem Sports AG rund 4 Millionen für deren Aktien zahlen. Grundlage für die Übernahme der Anteile ist ein Aktionärsbindungsvertrag, den der Verband und die Agentur im Jahr 2017 abschlossen.

Für die exklusive Vermarktung der FIS-Rechte an Wettkampfveranstaltungen gingen die Tridem Sports, die FIS und ein weiteres Unternehmen ein Joint Venture ein. Sie gründeten dafür die Gesellschaft FIS Marketing. Der Verband erhielt 51 Prozent der Aktien und die beiden weiteren Gesellschaften je 24,5 Prozent.

Uneinige Firmen

Ab dem Sommer 2021 kam es zwischen dem FIS-Präsidenten und Tridem Sports zu Differenzen. Die Agentur machte im September des gleichen Jahres auf der Basis ihres Aktionärsbindungsvertrags von ihrem Verkaufsrecht per 1. April 2022 Gebrauch.

Der Verband löste Mitte Januar 2022 den Aktionärsbindungsvertrag per sofort auf. Diesen Schritt begründeten die Verantwortlichen damit, dass die Tridem Sports gegen die Treuepflichten und damit gegen den Managementvertrag verstossen habe. Dieser war im Rahmen des Joint Ventures zwischen der Agentur und der FIS Marketing abgeschlossen worden.

Das Bundesgericht bestätigt die Sicht der Zürcher Justiz, wonach der Aktionärsbindungs- und der Managementvertrag nicht gleichzusetzen seien. Es hat die Beschwerde der FIS abgewiesen, soweit es darauf eingetreten ist. (Urteil 4A_148/2026 vom 9.9.2026)