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11.11.2026 12:54:36

Bundesgericht: FIS muss Aktien von Tridem Sports übernehmen

Lausanne (awp/sda) - Der Internationale Ski- und Snowboard-Verband FIS muss gegen seinen Willen den 24,5-prozentigen Aktienanteil der Tridem Sports AG an der FIS Marketing AG übernehmen. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde des Verbandes abgewiesen.

Mit seinem am Mittwoch publizierten Entscheid bestätigt das Bundesgericht das Urteil des Zürcher Obergerichts vom Februar. Der Verband muss der Sportmarketing-Agentur Tridem Sports AG rund 4 Millionen für deren Aktien zahlen. Grundlage für die Übernahme der Anteile ist ein Aktionärsbindungsvertrag, den der Verband und die Agentur im Jahr 2017 abschlossen.

Für die exklusive Vermarktung der FIS-Rechte an Wettkampfveranstaltungen gingen die Tridem Sports, die FIS und ein weiteres Unternehmen ein Joint Venture ein. Sie gründeten dafür die Gesellschaft FIS Marketing. Der Verband erhielt 51 Prozent der Aktien und die beiden weiteren Gesellschaften je 24,5 Prozent.

Uneinige Firmen

Ab dem Sommer 2021 kam es zwischen dem FIS-Präsidenten und Tridem Sports zu Differenzen. Die Agentur machte im September des gleichen Jahres auf der Basis ihres Aktionärsbindungsvertrags von ihrem Verkaufsrecht per 1. April 2022 Gebrauch.

Der Verband löste Mitte Januar 2022 den Aktionärsbindungsvertrag per sofort auf. Diesen Schritt begründeten die Verantwortlichen damit, dass die Tridem Sports gegen die Treuepflichten und damit gegen den Managementvertrag verstossen habe. Dieser war im Rahmen des Joint Ventures zwischen der Agentur und der FIS Marketing abgeschlossen worden.

Das Bundesgericht bestätigt die Sicht der Zürcher Justiz, wonach der Aktionärsbindungs- und der Managementvertrag nicht gleichzusetzen seien. Es hat die Beschwerde der FIS abgewiesen, soweit es darauf eingetreten ist. (Urteil 4A_148/2026 vom 9.9.2026)

In eigener Sache

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

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Short 16’063.23 13.94 SSBKTU
Short 16’671.30 8.88 SLB6MU
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Long 14’513.63 19.94 SYAOBU
Long 14’151.09 13.56 SMBVRU
Long 13’597.86 8.93 S1B6WU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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