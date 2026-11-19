Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Deutsche Bundesbank rechnet damit, dass sich das Wirtschaftswachstum in Deutschland im vierten Quartal verstärken wird. Wie aus dem aktuellen Monatsbericht hervorgeht, erwartet sie zudem, dass die Inflation nach dem Jahreswechsel anziehen wird. "Im vierten Quartal dürfte die Wirtschaftsleistung wieder stärker wachsen. Die expansive Fiskalpolitik sorgt nach wie vor für Auftrieb", heisst es in dem Bericht. Im dritten Quartal was das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) etwas überraschend um 0,2 Prozent gestiegen.

Nach Aussage der Bundesbank dürften sich erhöhte Staatsausgaben für Verteidigung und Infrastruktur weiterhin in der Wirtschaftsaktivität zeigen. So soll die Industrie nicht nur von einer wachsenden Nachfrage aus dem Inland, sondern auch von einem expandierenden Welthandel profitieren. "Produktion und Exporte dürften sich daher beleben", prognostiziert die Bundesbank.

Allerdings waren die Pegelstände auf wichtigen Wasserstrassen bis zum Abschluss des Monatsberichts weiter niedrig. "Dies dürfte die Wirtschaftsaktivität noch gebremst haben, und eine Normalisierung mit entsprechenden Aufholeffekten wird sich wohl bis in das erste Quartal 2027 hineinziehen", erläutert die Bundesbank.

Die Kapazitätsauslastung im Verarbeitenden Gewerbe verbesserte sich nach Einschätzung der Bundesbank zwar sichtlich, blieb aber noch unter ihrem langjährigen Durchschnitt. "Deswegen, und auch vor dem Hintergrund gestiegener Zinsen, bleibt die Investitionsneigung der Unternehmen wohl noch gering", urteilt sie. Die gestiegenen Hypothekenzinsen dämpften die Nachfrage nach Bauleistungen. Der Tiefbau dürfte aber weiter von staatlichen Investitionen in die Infrastruktur profitieren. Der private Konsum dürfte verhalten bleiben, auch wenn der zeitlich begrenzte Tankrabatt die Auswirkungen der hohen Energiepreise etwas abfedere.

Inflation dürfte nach dem Jahreswechsel anziehen

Die Bundesbank erwartet, dass sich die Inflationsrate wegen der preisdämpfenden Wirkung des Tankrabatts um das aktuelle Niveau bewegen wird. Zum Jahresbeginn dürfte die Inflationsrate nach ihrer Einschätzung aber kräftig anziehen. "Dann läuft der Tankrabatt aus, und einige preiserhöhende staatliche Massnahmen treten in Kraft. Insgesamt könnte dies die Inflationsrate um 1/2 Prozentpunkt erhöhen", hält sie fest.

Zudem dürften die Gastarife merklich angehoben werden. Darüber hinaus dürften sich die höheren Energie- und Vorleistungskosten allmählich in den Preisen anderer Waren und einzelner Dienstleistungen niederschlagen. "Zwar sind auf breiter Basis angelegte indirekte Effekte auf der Verbraucherstufe bislang noch kaum zu erkennen, doch die Einfuhrpreise für im Harmoniserten Verbraucherpreisindex (HVPI) erfasste Konsumgüter sind zuletzt bereits deutlich gestiegen", merkt die Bundesbank an.

Bei Nahrungsmitteln könnten zudem verzögerte Auswirkungen der sommerlichen Hitze und Trockenheit hinzukommen. Die zuletzt gestiegenen Erzeugerpreise pflanzlicher Produkte lieferten hierfür erste Anhaltspunkte. Für die weitere Entwicklung der Kraftstoff- und Heizölpreise blieben neben den Rohölnotierungen insbesondere die verfügbaren Raffineriekapazitäten im Nahen Osten und in Russland von Bedeutung.

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November 19, 2026 06:13 ET (11:13 GMT)