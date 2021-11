Bundesbank: Deutsche Wirtschaft tritt im 4. Quartal auf der Stelle

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wirtschaftswachstum in Deutschland dürfte im vierten Quartal 2021 nach Einschätzung der Bundesbank zum Erliegen kommen. Grund sind ist vor allem die anhaltenden Lieferprobleme in der Industrie und das vorläufige Ende des Aufholprozesses im Dienstleistungssektor nach der Corona-Pandemie, wie die Bundesbank in ihrem Monatsbericht mitteilte. "Aus heutiger Sicht könnte das BIP im Herbstquartal 2021 in etwa auf der Stelle treten, nachdem die Wirtschaftsleistung schon im Verlauf des Sommerquartals nicht mehr zugelegt hatte", prognostizierte sie.

Der vom Dienstleistungssektor ausgehende Wachstumsschub ist laut Bundesbank weitgehend ausgelaufen. "Er ging vor allem auf eine gewisse Normalisierung nach den Lockerungen der Corona-Schutzmassnahmen zurück, einige Eindämmungsmassnahmen wurden jedoch bereits wieder verschärft, konstatierte die Bundesbank. Die Industrie werde voraussichtlich auch im Herbst das gesamtwirtschaftliche Wachstum dämpfen. "Zwar ist die Nachfrage nach industriellen Produkten nach wie vor hoch, die Lieferprobleme in der Industrie dürften aber weiter belasten."

Die Bauproduktion dürfte im vierten Quartal laut Bundesbank nur wenig zunehmen. Materialknappheiten und ein Mangel an Arbeitskräften dürften einer kräftigen Expansion entgegenstehen. Auch für den Privatkonsum erwartet die Bundesbank einen nur leichten Anstieg.

