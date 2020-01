Bundesarbeitsminister Heil will 12 Euro Mindestlohn

FRANKFURT (Dow Jones)--Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) peilt einen deutlich steigenden Mindestlohn an. "Ich halte 12 Euro Mindestlohn perspektivisch für richtig", sagte er dem Tagesspiegel mit Blick auf die jüngsten SPD-Beschlüsse. "Wir müssen klären, in welchen Schritten eine solche Mindestlohnhöhe möglich ist" Die Mindestlohn-Kommission werde bis Juni Vorschläge machen, wie sich der Mindestlohn weiterentwickeln soll. Zu Jahresbeginn stieg der Mindestlohn um 16 Cent auf 9,35 Euro. "Ich kann mir vorstellen, dass die Mindestlohnkommission jetzt einen Vorschlag machen wird, der künftig eine höhere Anpassung vorsieht. Die Tariflöhne haben sich in den letzten Jahren ja ganz gut entwickelt", betonte Heil.

Heil sprach sich auch für neue Arbeitszeitmodelle aus, um den Menschen in bestimmten Lebensphasen mehr Raum für das Privatleben zu geben. "Viele Beschäftigte haben ein Bedürfnis nach mehr Zeitsouveränität." Jüngere wollten nach der Ausbildung erstmal im Job in Vollzeit reinhauen. "Dann kommen die Kinder, bei denen viele die Arbeitszeit reduzieren oder sich partnerschaftlich aufteilen wollen." Er wolle zudem die Regelungen für mobiles Arbeiten verbessern, zum Beispiel für das Arbeiten im Home-Office.

Um auf einen Wirtschaftseinbruch besser vorbereitet zu sein, plant der Bundesarbeitsminister zudem eine Reform der Kurzarbeits-Regelungen zur Sicherung von Arbeitsplätzen in Deutschland. "Mein Vorschlag ist, dass wir die Sozialversicherungsbeiträge für Kurzarbeit ab sofort übernehmen - wenn Kurzarbeit zugleich mit Qualifizierung verbunden wird", sagte Heil in dem Interview. Dies solle für einen Zeitraum von maximal 24 Monaten gelten. "Wir haben im Moment nicht alle Instrumente, die wir zum Beispiel in der Finanzkrise 2008/09 zur Verfügung hatten", betonte der Minister. Damals konnten dank der Kurzarbeitsregelungen Millionen Arbeitsplätze gerettet werden. "Bisher können wir Kurzarbeit nur dann ausweiten, wenn wir insgesamt eine Störung des deutschen Arbeitsmarktes haben", betonte Heil.

