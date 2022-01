Bundesanleihe erstmals seit 2019 im Plusbereich – Commerzbank profitiert

Erstmals seit Anfang Mai 2019 gibt es wieder eine Rendite für die Bundesanleihe. Grund hierfür: die Zinswende. Investoren haben aus Furcht vor einer raschen Abfolge von Zinserhöhungen der grossen Notenbanken Staatsanleihen aus ihren Depots geworfen­ – die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg bis auf plus 0,025 Prozent.

Anleger setzen darauf, dass die US-Notenbank die Zinsen angesichts schnell steigender Inflation bereits im März erhöhen könnte. Und sie könnte sich mit 50 Basispunkten um die grösste Erhöhung seit mehr als 20 Jahren handeln. Der Ausverkauf bei Staatsanleihen hatte in den vergangenen Wochen zugenommen.

Dies hat weltweit fast überall die Zinsen in die Höhe getrieben. Seit Anfang Dezember stieg die Rendite an den Bondmärkten der Euro-Zone um rund 30 Basispunkte. Die Rendite der zehnjährigen US-Treasuries stieg in der Spitze auf fast 1,9 Prozent.

Auch in Grossbritannien werden weitere Zinserhöhungen angesichts einer stärker als erwartet ausgefallenen Teuerungsrate im Dezember wahrscheinlicher. Damit werde es auch für die Europäische Zentralbank (EZB) schwieriger, an ihrer Nullzinspolitik festzuhalten, wenngleich sie sich im Vergleich zur US-Notenbank erheblich defensiver hinsichtlich einer Leitzinswende zeigen dürfte. Allerdings: Je höher die Bond-Renditen, desto teurer wird die Finanzierung von Haushaltsdefiziten.

Die Zinsen hatten in den vergangenen Jahren eine Berg- und Talfahrt hingelegt. Die Rendite der wichtigsten deutschen Staatsanleihen war erstmals im Juni 2016 ins Minus gerutscht. Grund hierfür waren unter anderem die Wertpapierkäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) im Nachgang der europäischen Schuldenkrise.

Commerzbank-Aktie testet Ausbruchsniveau

Die Commerzbank gehört als Geschäftsbank zu den Profiteuren der Zinswende, weil sich bei steigenden Zinsen die Margen der Banken tendenziell verbessern. Die Aktie gehört mit einem Plus von rund 10 Prozent in diesem Jahr zu den besten MADX-Titeln, auf ein Jahr zurückgerechnet beträgt das Plus 27 Prozent. Aktuell steht der Wert vor einem Test der Ausbruchslinie bei 7,20 Euro, auch die 200-Tagelinie (rot) ist aufwärts gerichtet – der Aufwärtstrend intakt.

Lediglich der MACD (Momentum) dreht abwärts und signalisiert Druck auf der Aktie. Daher dürfte der Test der Unterstützung richtungsweisend sein. Auf der Oberseite ist das Jahreshoch bei knapp 8 Euro der nächste Widerstand und auf der Unterseite liegt die nächste Unterstützung etwas oberhalb von 6 Euro.

