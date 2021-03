Bund und Länder verabreden Stufenplan für Corona-Lockerungen

Von Andreas Kissler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs haben bei ihren Beratungen zur Corona-Pandemie eine Fortsetzung des Lockdowns bis zum 28. März, aber auch stufenweise Öffnungsschritte vereinbart. Möglich werden sollen diese durch mehr Corona-Schnelltests und eine deutliche Beschleunigung der Impfungen. Sie sollen zum Monatswechsel auch bei Hausärzten starten. Künftig soll es zudem den Anspruch auf mindestens einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche geben. Die Regeln für private Zusammenkünfte werden schon ab Montag wieder gelockert.

"Wir stehen wieder an der Schwelle einer neuen Phase der Pandemie", sagte Merkel bei einer Pressekonferenz nach den mehr als neunstündigen Beratungen. Dies sehe sie "mit berechtigten Hoffnungen". Es gelte, die nächsten Schritte klug zu gehen. "Es sollen Schritte der Öffnung sein und gleichzeitig Schritte, die uns nicht zurückwerfen." Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sah einen "Monat des Übergangs" und warnte: "Es kann sich zum Guten, aber auch zum Schlechten entwickeln." Man müsse sehr aufpassen, nicht unbedacht in den nächsten Lockdown zu kommen.

"Für die nächsten Wochen und Monate wird es bei stabilem Infektionsgeschehen einen Vierklang geben aus Impfen, Testen, Kontaktnachvollziehung und Öffnungen", heisst es in dem Beschlusspapier der Konferenz. Ab Montag sollen wieder private Zusammenkünfte zwischen den Angehörigen von zwei Haushalten möglich sein, jedoch auf maximal fünf Personen beschränkt. "Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt."

Im Notfall greift eine "Notbremse"

In Regionen mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von unter 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner sollen Zusammenkünfte von drei Haushalten mit maximal zehn Personen möglich sein. Bei einem deutlichen Ansteigen der Inzidenz auf über 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen soll dies im Sinne einer "Notbremse" wieder zurückgenommen werden.

Nach ersten Öffnungen vor allem bei Schulen und Friseuren sollen nun in einem zweiten Öffnungsschritt Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte "zukünftig einheitlich in allen Bundesländern dem Einzelhandel des täglichen Bedarfs zugerechnet" werden und so mit Hygienekonzepten und einer Begrenzung von einem Kunden pro zehn Quadratmeter "für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche" und einem weiteren für jede weiteren 20 Quadratmeter wieder öffnen können.

Auch die bisher noch geschlossenen körpernahen Dienstleistungsbetriebe sowie Fahr- und Flugschulen können mit entsprechenden Hygienekonzepten wieder öffnen. Voraussetzungen sind ein tagesaktueller Schnell- oder Selbsttest des Kunden, wenn nicht dauerhaft eine Maske getragen werden kann, und ein Testkonzept für das Personal.

Einen dritten Öffnungsschritt soll ein Land "in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen gehen" können. Wird in dem Land oder einer Region eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 Neuinfektionen erreicht, kann es landesweit oder regional zu Öffnungen des Einzelhandels mit derselben Flächenbegrenzung wie für den zweiten Öffnungsschritt kommen.

"Click and meet" bei stabiler Inzidenz

Auch Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten sowie Gedenkstätten sollen dann wieder besucht werden können. Erneut erlaubt sein soll auch kontaktfreier Sport im Freien in kleinen Gruppen von maximal zehn Personen. Bei einer stabilen Inzidenz von unter 100 soll der Einzelhandel für "Click and meet"-Angebote geöffnet sein können. Dabei darf ein Kunde pro angefangene 40 Quadratmeter Verkaufsfläche nach vorheriger Terminbuchung und mit Dokumentation das Geschäft besuchen. Terminbuchungen sollen auch für Museen, Galerien, Zoos und Gedenkstätten nötig sein.

Einen vierten Öffnungsschritt soll es geben dürfen, wenn sich die Inzidenz nach dem dritten Öffnungsschritt in dem Land oder der Region 14 Tage nicht verschlechtert hat. Liegt sie weiter "stabil bei unter 50 Neuinfektionen", soll die Aussengastronomie ebenso wieder öffnen dürfen wie Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos. Auch soll kontaktfreier Sport im Innenbereich und Kontaktsport im Aussenbereich möglich sein.

Bei stabilen oder sinkenden Inzidenzen von unter 100 sollen Besuche der Aussengastronomie mit einer Terminbuchung sowie Schnell- oder Selbsttests bei Personen von mehr als einem Hausstand an einem Tisch erforderlich sein. Auch für den Besuch von Theatern, Konzert- und Opernhäusern und Kinos sowie kontaktfreien Sport im Innenbereich und Kontaktsport im Aussenbereich soll ein Schnell- oder Selbsttest Voraussetzung sein. Als "Notbremse" ist aber auch hier eine Rückkehr vom dritten und vierten Öffnungsschritt zu den bis zum 7. März geltenden Regeln vorgesehen, wenn die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen wieder auf über 100 steigt.

Ein fünfter Öffnungsschritt soll dann möglich sein, wenn sich die Inzidenz auch nach dem vierten Schritt 14 Tage nicht verschlechtert hat. Liegt sie weiter stabil bei unter 50 Neuinfektionen, sollen wieder Freizeitveranstaltungen im Aussenbereich mit maximal 50 Teilnehmern sowie Kontaktsport auch drinnen möglich sein. Bei stabilen oder sinkenden Inzidenzen von unter 100 soll der Einzelhandel mit einer Begrenzung von einem Kunden pro zehn Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und einem weiteren für jede weiteren 20 Quadratmeter öffnen können. Dann soll auch kontaktloser Sport im Innenbereich und Kontaktsport im Aussenbereich ohne Test möglich sein.

Impfungen bei Hausärzten ab dem Monatswechsel

Die Impfkampagne werde nun deutlich an Fahrt gewinnen, erklärten Bund und Länder. Aktuell würden am Tag bis zu 200.000 Impfungen durchgeführt. Die Zahl der Impfungen pro Woche soll verdoppelt werden, und ab Ende März/Anfang April sollen die Hausärzte "umfassend in die Impfkampagne eingebunden werden". Merkel erklärte, bei den Impfungen solle der "maximale Abstand" zwischen erster und zweiter Impfung ausgenutzt werden. Auch soll der Astrazeneca-Impfstoff bald auch an über 65-Jährige verimpft werden.

Massnahmen zum Ausbau der Teststrategie sollen laut dem Beschluss bis Anfang April schrittweise umgesetzt werden. So soll in Schulen und Kitas für Personal und Schüler pro Präsenzwoche mindestens ein kostenloser Schnelltest angeboten werden. Auch die Unternehmen sollen ihren in Präsenz arbeitenden Beschäftigten jede Woche mindestens einen kostenlosen Schnelltest ermöglichen. Dazu will die Regierung mit der Wirtschaft noch in dieser Woche abschliessend beraten.

Ab Montag soll es laut Merkel einen kostenlosen Corona-Test pro Woche und Bürger geben. "Allen asymptomatischen Bürgerinnen und Bürgern" soll mindestens einmal pro Woche ein Testangebot in einem kommunalen Testzentrum, bei von der Kommune beauftragten Dritten oder bei niedergelassenen Ärzten gemacht werden. "Die Kosten übernimmt ab dem 8. März der Bund", heisst es in dem Beschluss. Darin wird auch eine Verlängerung der Homeoffice-Verordnung bis zum 30. April angekündigt.

Merkel erklärte zudem, für die Wirtschaftshilfen werde ein Härtefallfonds eingerichtet, dessen Kosten hälftig Bund und Länder tragen sollen. Der geplante Kinderbonus werde vom Bund übernommen. Über weitere Öffnungsschritte und die Perspektive für weitere Bereiche soll bei der nächsten Bund-Länder-Konferenz am 22. März beraten werden. Dann solle möglicherweise auch über weitere Kinderkrankengeldtage gesprochen werden, erklärte Merkel.

