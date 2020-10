Bund und Länder beraten über zwei Hilfen für Soloselbstständige

BERLIN (Dow Jones)--Bund und Länder beraten nach Aussage von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) mit Blick auf die schärferen Corona-Massnahmen auch weitere Erleichterungen für Selbstständige. "Wir haben heute auf der Tagesordnung der Ministerpräsidentenkonferenz mindestens zwei wichtige Punkte, die den Soloselbstständigen ebenfalls helfen werden, einen Teil ihrer Kosten, aber auch einen Teil ihres Unterhaltes zu bestreiten", sagte Altmaier während einer Befragung im Bundestag. Über einen Unternehmerlohn soll demnach nicht beraten werden.

Bislang scheitert die Einführung eines Unternehmerlohns in der Regierungskoalition noch am Widerstand der SPD, da Selbstständige der Arbeitslosenversicherung nicht angehören und auch keine Beiträge dort einzahlen. Allerdings habe die Ministerpräsidentenkonferenz bereits Mitte Oktober beschlossen, zum 1. Januar 2021 den Leistungsumfang für die Überbrückungshilfen nochmals "deutlich" auszuweiten, so Altmaier. Diese würden auch Freiberuflern und Selbstständigen zugute kommen.

Gezielte Hilfen für Branchen, die von den neuerlichen Einschränkungen besonders massiv betroffen sind, würden demnach jedoch schneller beschlossen. So soll die Unterstützung der Veranstaltungs-, Kultur- und Reisewirtschaft bereits "in den nächsten 8 bis 14 Tagen konkretisiert sein", erklärte Altmaier.

