Bund startet Studie für Magnetschwebesystem am Flughafen München

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesverkehrsministerium hat eine Machbarkeitsstudie zum Einsatz eines neuen Magnetschwebesystems am Flughafen München vergeben. Den Zuschlag erhielt die Firma TransportTechnologie-Consult Karlsruhe GmbH, teilte das Ministerium in Berlin mit. "Magnetschwebebahnen sind seit Jahrzehnten in der Diskussion", erklärte Verkehrsminister Andreas Scheuer. "Wir starten jetzt eine Machbarkeitsstudie für ein völlig neues Magnetschwebesystem 'Made in Germany'".

Untersucht werden solle, welches technische, wirtschaftliche und ökologische Potenzial die Technologie auch im Vergleich zu anderen Transportmitteln nicht nur am Münchner Flughafen habe. Den Angaben zufolge will das Verkehrsministerium neben klassischen Nahverkehrssystemen wie Regionalbahn, U-Bahn oder Strassenbahn das Potenzial innovativer Anwendungen im Nahverkehr testen. Aus diesem Grund habe der Bund die Machbarkeitsstudie zu Magnetschwebebahnen ausgeschrieben. Im ersten Teil der Studie soll es demnach um die Potenziale der Technologie im Allgemeinen gehen, im zweiten Teil steht mit dem Flughafen München dann ein erster konkreter Anwendungsfall im Fokus.

February 17, 2020