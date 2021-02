Bund startet Milliarden-Förderprogramm für die Autoindustrie

BERLIN (Dow Jones)--Der Bund macht seine Zusagen an die Autoindustrie im Konjunkturpaket konkret. Der klimafreundliche und digitale Umbau der Branche wird mit insgesamt 1,5 Milliarden Euro gefördert, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Das entsprechenden Programm "Zukunftsinvestitionen in der Fahrzeugindustrie" umfasst vier Förderrichtlinien für die Jahre 2021 bis 2024. Erste Projekte mit 44 Millionen Euro starteten bereits im vergangenen Jahr.

Für 2021 stehen insgesamt rund 600 Millionen Euro an Mitteln bereit, davon 400 Millionen Euro für Investitionsförderung. Der Bund will damit Anreize für Investitionen in den Bereichen autonomes Fahren, digitalisierte und nachhaltige Produktion, Entwicklung datengetriebener Geschäftsmodelle und Umstieg auf alternative Antriebe setzen. "Gerade kleine und mittlere Zulieferunternehmen können von der Förderung profitieren und mit innovativen Technologien die Mobilität der Zukunft vorantreiben", betonte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Die Antragstellung soll nach der Veröffentlichung der Förderrichtlinien im Bundesanzeiger in wenigen Wochen starten. Im 130 Milliarden Euro schweren Konjunkturprogramm zur Überwindung der Corona-Krise hatte die Koalition insgesamt 2 Milliarden Euro für die Autoindustrie zugesagt. Altmaiers Experten betonen, dass die Regierung neben dem jetzigen Programm mit dem Zukunftsfonds Automobilindustrie eine weitere Milliarde an Fördermitteln bereitstellt. Dazu erarbeitet ein Expertenausschuss aber derzeit noch Vorschläge.

