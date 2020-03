Bund startet Konsultation für nachhaltige Finanzen

Von Andreas Kissler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bund treibt seine Bemühungen um eine Strategie für nachhaltige Finanzen voran. Wie das Finanzministerium mitteilte, gab der Sustainable-Finance-Beirat der Regierung in einem Zwischenbericht "erste konkrete Handlungsansätze" bekannt. Mit der Vorlage des Berichtes startet den Angaben zufolge eine Konsultationsphase.

"Wir treiben weitere Initiativen voran", erklärte Finanzstaatssekretär Jörg Kukies. Neben der geplanten Emission grüner Bundeswertpapiere im Jahr 2020 sei ein Nachhaltigkeitskonzept für bestimmte bundesnahe Anlagen beschlossen worden. Klar sei aber auch, "dass wir nur erfolgreich sein können, wenn Initiativen nicht nur vom Staat ausgehen". Die Regierung sehe nun vor allem die Finanzmarktakteure am Zug. Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth betonte, die Entwicklung einer Sustainable-Finance-Strategie sei eine zentrale Massnahme des Klimaschutzprogramms 2030.

Insbesondere die Verpflichtung zur vorausschauenden Berichterstattung über klimabedingte Finanzrisiken könnte "ein wichtiger Beitrag gegen die Tragödie des kurzfristigen Horizonts der Finanzmärkte in Deutschland und der EU werden", betonte der Geschäftsführer der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch, Christoph Bals, der in dem Beirat sitzt. Nachbesserungsbedarf gebe es aber bei der Verankerung von Menschenrechts- und Biodiversitätsschutz in der Strategie. Die Konsultation solle bis zum 4. April laufen. Für September ist ein Abschlussbericht angekündigt.

