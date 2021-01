Bund startet Förderprogramm für Corona-Medikamentenforschung

Von Andreas Kissler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bund fördert die Forschung zu Medikamenten gegen das Coronavirus mit mindestens 50 Millionen Euro. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat eine Förderbekanntmachung zur Entwicklung von Medikamenten und anderen Therapeutika gegen Covid-19 veröffentlicht, wie das Ministerium in Berlin bekanntgab. Das Programm mit einem Volumen von zunächst 50 Millionen Euro habe das Ziel, die klinische Entwicklung zu unterstützen, also die Phase, in der die Sicherheit und Wirksamkeit eines neuen Therapeutikums klinisch geprüft wird.

"Neben der Verfügbarkeit von Impfstoffen sind sichere und wirksame Therapeutika gegen Sars-Cov-2 entscheidend, um die Pandemie bewältigen zu können", erklärte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU). Nachdem das Ministerium die Entwicklung von neuen Behandlungsmöglichkeiten bereits seit dem Frühjahr 2020 fördere, solle nun die Unterstützung auf diesem Gebiet auch auf die Prüfungen in den klinischen Testphasen und die Produktentwicklung ausgeweitet werden.

"Wir müssen leider damit rechnen, dass selbst bei einer hohen Impfrate Menschen weiter an Covid-19 erkranken", betonte Karliczek. Für diese benötige man daher dringend neue Therapieoptionen, die bedarfsgerecht in den unterschiedlichen Stadien einer Infektion eingesetzt werden könnten.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/err

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2021 09:15 ET (14:15 GMT)