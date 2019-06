Bund senkt Emissionsvolumen im dritten Quartal um 2 Mrd EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund benötigt weniger Geld als in der Finanzplanung für 2019 angesetzt. Im dritten Quartal soll ein 2 Milliarden niedrigeres Volumen emittiert werden als im Dezember 2018 angekündigt. Im Gesamtjahr sinkt die Mittelaufnahme via Geld- und Kapitalmarktinstrumente des Bundes dadurch von 199 auf 197 Milliarden Euro.

"Der Finanzierungsbedarf des Bundes und seiner Sondervermögen hat sich seit Jahresbeginn 2019 reduziert", heisst es in der entsprechenden Mitteilung der deutschen Finanzagentur am Freitag. Konkret wird das Volumen der am 4. September anstehenden Aufstockungsauktion einer 5-jährigen Bundesobligation um 1 auf 3 Milliarden Euro reduziert, ausserdem die Schatzanweisung am 24. September um 1 auf 4 Milliarden Euro.

Erläuternd heisst es zur aktualisierten Finanzplanung, Änderungen könnten sich je nach Finanzierungsbedarf und Liquiditätslage des Bundes und seiner Sondervermögen und/oder je nach Kapitalmarktsituation ergeben. Der Bund beabsichtige aber, die genannten Emissionen so weit wie möglich durchzuführen, um den Marktteilnehmern eine verlässliche Orientierung zu geben.

