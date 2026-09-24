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24.09.2026 09:59:54
Bund-Emissionsplanung für 4. Quartal gegenüber Jahresvorausschau unverändert
DOW JONES--Die Emissionsplanung des Bundes für das vierte Quartal 2026 bleibt gegenüber der im Dezember 2025 veröffentlichten Jahresvorausschau unverändert. Über Kapitalmarktinstrumente beschafft sich der Bund somit 59 Milliarden Euro, über Geldmarktinstrumente 47 Milliarden Euro. Hinzu kommt noch eine Emission Grüner Anleihen, deren Volumen noch offen ist.
Wie die zuständige Finanzagentur am Donnerstag mitteilte, werden die fehlenden Angaben der jeweils zweiten Anleihe bei den Multi-ISIN-Auktionen (14.10., 04.11. und 11.11.) in der Woche vor dem Termin bekannt gegeben werden. Gleiches gelte für die Emissionen im grünen Segment.
Nachfolgend eine Übersicht der avisierten Emissionen:
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KAPITALMARKTINSTRUMENTE
Termin Instru- Lauf- Art Volumen Fälligkeit ISIN
ment zeit Mio EUR
06.10.2026 Schatz 2 Neuemission 6.000 13.12.2028 DE000BU22155
07.10.2026 Bund 7 Neuemission 4.000 15.11.2033 DE000BU27022
13.10.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 08.10.2031 DE000BU25075
14.10.2026 Bund 30 Aufstockung 1.500 15.08.2056 DE000BU2D012
Bund 15/20/30 Aufstockung 1.000
20.10.2026 Grüne Emission
27.10.2026 Schatz 2 Aufstockung 5.000 13.12.2028 DE000BU22155
28.10.2026 Bund 10 Aufstockung 5.500 15.08.2036 DE000BU2Z072
03.11.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 08.10.2031 DE000BU25075
04.11.2026 Bund 15/20 Aufstockung 1.000 15.05.2041 DE000BU2F009
Bund 15/20/30 Aufstockung 1.000
11.11.2026 Bund 30 Aufstockung 1.500 15.08.2056 DE000BU2D012
Bund 15/20/30 Aufstockung 1.000
17.11.2026 Schatz 2 Aufstockung 5.000 13.12.2028 DE000BU22155
18.11.2026 Bund 7 Aufstockung 3.000 15.11.2033 DE000BU27022
25.11.2026 Bund 10 Aufstockung 5.000 15.08.2036 DE000BU2Z072
01.12.2026 Bobl 5 Aufstockung 4.500 08.10.2031 DE000BU25075
08.12.2026 Schatz 2 Aufstockung 4.000 13.12.2028 DE000BU22155
Summe 4. Quartal 59.000 (ohne Grüne Bundeswertpapiere)
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GELDMARKTINSTRUMENTE
Termin Instru- Lauf- Art Volumen Fälligkeit ISIN
ment zeit Mio EUR
05.10.2026 Bubill 3 M Aufstockung 3.000 13.01.2027 DE000BU0E360
05.10.2026 Bubill 9 M Aufstockung 3.000 14.07.2027 DE000BU0E436
12.10.2026 Bubill 6 M Aufstockung 3.000 14.04.2027 DE000BU0E402
12.10.2026 Bubill 12 M Neuemission 3.000 12.10.2027 DE000BU0E469
19.10.2026 Bubill 5 M Aufstockung 3.000 17.03.2027 DE000BU0E394
19.10.2026 Bubill 11 M Aufstockung 2.000 15.09.2027 DE000BU0E451
02.11.2026 Bubill 3 M Aufstockung 3.000 17.02.2027 DE000BU0E386
02.11.2026 Bubill 9 M Aufstockung 3.000 18.08.2027 DE000BU0E444
09.11.2026 Bubill 5 M Aufstockung 3.000 14.04.2027 DE000BU0E402
09.11.2026 Bubill 11 M Aufstockung 2.000 12.10.2027 DE000BU0E469
16.11.2026 Bubill 6 M Aufstockung 3.000 12.05.2027 DE000BU0E410
16.11.2026 Bubill 12 M Neuemission 3.000 16.11.2027 DE000BU0E477
23.11.2026 Bubill 3 M Aufstockung 3.000 17.03.2027 DE000BU0E394
23.11.2026 Bubill 9 M Aufstockung 3.000 15.09.2027 DE000BU0E451
30.11.2026 Bubill 5 M Aufstockung 3.000 12.05.2027 DE000BU0E410
30.11.2026 Bubill 11 M Aufstockung 2.000 16.11.2027 DE000BU0E477
07.12.2026 Bubill 6 M Aufstockung 2.000 16.06.2027 DE000BU0E428
Summe 4. Quartal 47.000
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/ros
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