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18.08.2026 12:04:39
Bund begibt syndizierten Langläufer
Von Emese Bartha
DOW JONES--Der Bund hat am Dienstag eine syndizierte Anleihe im Volumen von 4 Milliarden Euro begeben, wie einer der Konsortialführer berichtete. Die im August 2056 fällige Anleihe wird mit 2,9 Prozent verzinst. Eine Marktpflegequote gibt es nicht.
Für die Emission seien Angebote im Volumen von 38 Milliarden Euro eingegangen, darunter 3,35 Milliarden Euro von Seiten der Konsortialführer. Der anfängliche Renditevorsprung (Spread) habe 0,4 Basispunkte über der mittleren Rendite der mit 2,5 Prozent verzinsten, im August 2054 fälligen Bundesanleihe gelegen.
Konsortialführer waren Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, JP Morgan und NatWest.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/cln/ros
(END) Dow Jones Newswires
August 18, 2026 06:05 ET (10:05 GMT)
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