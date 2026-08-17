Bumrungrad Hospital stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bumrungrad Hospital präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 2.38 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bumrungrad Hospital 2.34 THB je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.23 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3.77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bumrungrad Hospital einen Umsatz von 6.00 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.ch