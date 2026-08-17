Bumrungrad Hospital hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bumrungrad Hospital hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.38 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2.34 THB je Aktie generiert.

Bumrungrad Hospital hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.23 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3.77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.00 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch