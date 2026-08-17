Bumrungrad Hospital gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bumrungrad Hospital hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 2.38 THB gegenüber 2.34 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 6.23 Milliarden THB in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.00 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch