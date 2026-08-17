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17.08.2026 06:37:00
Bumrungrad Hospital gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Bumrungrad Hospital äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.73 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.710 USD je Aktie in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Quartal hat Bumrungrad Hospital 191.2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5.50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 181.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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