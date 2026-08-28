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28.08.2026 06:37:00
Bumi Armada Bhd präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Bumi Armada Bhd liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bumi Armada Bhd die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Mit einem EPS von 0.01 MYR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Bumi Armada Bhd mit 0.010 MYR je Aktie genauso viel verdiente.
Bumi Armada Bhd hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 335.2 Millionen MYR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17.67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 407.1 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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