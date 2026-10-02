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02.10.2026 06:37:00
Bumech zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bumech liess sich am 30.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bumech die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4.09 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.470 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.6 Millionen PLN – das entspricht einem Minus von 87.82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111.6 Millionen PLN in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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