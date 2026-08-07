Bumble stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bumble präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.84 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2.450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 210.5 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 15.19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 248.2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch