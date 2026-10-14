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Dating-App 14.10.2026 09:11:37

Bumble-Aktie +56 Prozent: Für Milliardensumme verkauft - Dekotierung geplant

Bumble-Aktie +56 Prozent: Für Milliardensumme verkauft - Dekotierung geplant

Die Dating-App Bumble, die Frauen die Initiative überliess und damit den Markt aufmischte, ist für 1,3 Milliarden Dollar verkauft worden.

Bumble
4.76 CHF -1.31%
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Käufer ist eine Investmentfirma, wie Bumble mitteilte. Sie wird das Unternehmen mit der Übernahme von der Börse nehmen. Der Preis ist zugleich ein Bruchteil des einstigen Börsenwerts - und ein kräftiger Aufschlag auf die aktuellen Kurse. Bumble und Konkurrenten wie Tinder macht zu schaffen, dass vor allem bei jüngeren Nutzern das Interesse am Online-Dating nachliess.

Beim Börsengang Anfang 2021 hatte Bumble noch einen Marktwert von rund 14 Milliarden Dollar erreicht. Vergangene Woche war die Firma rund 340 Millionen Dollar wert. Gründerin Whitney Wolfe Herd, die einst auch an der Gründung von Tinder beteiligt war, versuchte bei Bumble, Frauen die Hauptrolle zu geben: Nur sie durften bei der App Unterhaltungen anfangen. Diese Einschränkung wurde im August fallengelassen, während Bumble mit Umsatzrückgängen kämpfte.

Käufer der App ist die Investmentfirma Ithaca Holdings, hinter der unter anderem John Hegeman steht, ein früherer Top-Manager des Facebook-Konzerns Meta . Ithaca gibt als Ziel an, in Unternehmen zu investieren, die das Leben von Menschen in einer von Künstlicher Intelligenz veränderten Welt bereichern. Hegeman und der Ithaca-Mitgründer Ravi Gupta sollen laut Mitteilung der Unternehmen Co-Chefs von Bumble werden.

Die Bumble-Aktie beendete den Handelstag an der NASDAQ am Dienstag letztlich mit einem Kurssprung von 56,58 Prozent bei 5,95 US-Dollar. Nachbörslich steht sie 0,17 Prozent tiefer bei 5,94 US-Dollar.

/so/DP/stk

NEW YORK (awp international)

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