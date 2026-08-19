Bulmetal AD Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bulmetal AD Registered hat am 17.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0.18 EUR. Im letzten Jahr hatte Bulmetal AD Registered einen Gewinn von 0.270 EUR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.2 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 26.06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.9 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch