BullFrog AI: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

BullFrog AI hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

BullFrog AI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.11 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.150 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 25.00 Prozent zurück. Hier wurden 0.1 Millionen USD gegenüber 0.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch