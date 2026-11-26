Bullet Blockchain hat am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 264.71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch