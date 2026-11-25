Bull Horn liess sich am 23.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bull Horn die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2.21 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch