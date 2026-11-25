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25.11.2026 06:37:00
Bull Horn: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Bull Horn liess sich am 23.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bull Horn die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 2.21 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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