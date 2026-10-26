Bull-Dog Sauce mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bull-Dog Sauce präsentierte in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 8.95 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 24.26 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0.22 Prozent auf 3.69 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch