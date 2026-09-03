Bulgarian Stock Exchange AD legte Quartalsergebnis vor

Bulgarian Stock Exchange AD hat am 31.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.12 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.090 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 3.3 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 26.95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch