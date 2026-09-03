Bulgarian River Shipping EAD legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bulgarian River Shipping EAD gab am 31.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das vergangene Quartal hat Bulgarian River Shipping EAD mit einem Umsatz von insgesamt 1.8 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.8 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 2.86 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch