Bulgarian liess sich am 23.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bulgarian die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.12 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0.250 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2.6 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 48.92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.1 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch