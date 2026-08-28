BuildDirectcom Technologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BuildDirectcom Technologies hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BuildDirectcom Technologies ein EPS von 0.010 CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16.57 Prozent auf 27.2 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch