BuildDirectcom Technologies äusserte sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

BuildDirectcom Technologies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.06 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.030 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 28.6 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24.9 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch