Build-A-Bear Workshop gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Build-A-Bear Workshop lud am 27.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.70 USD gegenüber 0.940 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Build-A-Bear Workshop in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7.21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 115.3 Millionen USD im Vergleich zu 124.3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch