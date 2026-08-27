Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’554 0.2%  SPI 20’437 0.1%  Dow 53’464 -0.2%  DAX 26’286 0.1%  Euro 0.9382 0.0%  EStoxx50 6’471 0.2%  Gold 4’594 -1.4%  Bitcoin 63’355 0.7%  Dollar 0.8051 0.0%  Öl 87.5 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Zurich Insurance1107539UBS24476758Nestlé3886335Sika41879292Holcim1221405Sandoz124359842Partners Group2460882Novartis1200526Lonza1384101ABB1222171
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Buffetts Kernsparte schwächelt - Was das für Berkshire-Anleger bedeutet
Börsen-Historie gibt Hoffnung: Steht den US-Aktien ab Ende Oktober ein Aufschwung bevor?
Anleihen-ETFs oder Geldmarkt-ETFs: In diesen Fällen ist Liquidität Trumpf
Suche...
GEICO-Schadenquote steigt 27.08.2026 03:20:11

Buffetts Kernsparte schwächelt - Was das für Berkshire-Anleger bedeutet

Buffetts Kernsparte schwächelt - Was das für Berkshire-Anleger bedeutet

Das Fundament von Berkshire Hathaway bröckelt: das Underwriting-Ergebnis sinkt. Greg Abel warnte schon vor Monaten vor einer trügerischen Ruhe im Markt.

  • Höhere Schadenkosten bei GEICO drücken auf die Kernsparte des Konzerns
  • CEO Greg Abel warnte früh vor nachlassender Preisdisziplin am Versicherungsmarkt
  • Konzernweit läuft das Geschäft dennoch rund, der Gewinn springt kräftig

Bei Berkshire Hathaway zeigen sich im Versicherungsgeschäft erste Risse: Das Underwriting-Ergebnis fiel im zweiten Quartal 2026 spürbar, während die Schadenquote bei GEICO deutlich anstieg. Konzernchef Greg Abel hatte bereits im Frühjahr vor einer trügerischen Ruhe am Markt gewarnt, die Prämien unter Druck bringe.

Schwächeres Underwriting bei starkem Konzernergebnis

Berkshire Hathaway wies für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres ein operatives Ergebnis von 12,98 Milliarden US-Dollar aus, ein Plus von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 11,16 Milliarden US-Dollar. Das Underwriting-Ergebnis der Versicherungssparten sank im selben Zeitraum jedoch von 1,99 Milliarden auf 1,73 Milliarden US-Dollar nach Steuern. Auch die Versicherungs-Kapitalerträge gingen zurück, von 3'367 Millionen auf 3'059 Millionen US-Dollar im Quartal und im ersten Halbjahr von 6'260 Millionen auf 5'738 Millionen US-Dollar. Der Versicherungsfloat, jenes Kapital, das Berkshire aus vereinnahmten Prämien vorübergehend zur Verfügung steht, wuchs zum 30. Juni dennoch leicht auf rund 177,5 Milliarden US-Dollar, ein Zuwachs von etwa 1,1 Milliarden US-Dollar seit Jahresende 2025.

Auf Konzernebene blieb das Bild deutlich freundlicher: Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn verdoppelte sich nahezu von 12,37 Milliarden auf 25,67 Milliarden US-Dollar, der Gesamtumsatz stieg von 92,52 Milliarden auf 101,81 Milliarden US-Dollar. Das Ergebnis je Class-B-Aktie lag bei 11,91 US-Dollar nach 5,73 US-Dollar im Vorjahresquartal. Auch die Eisenbahnsparte BNSF und Berkshire Hathaway Energy legten beim Nettogewinn zu. BNSF verzeichnete ein Plus von 6,3 Prozent, Berkshire Hathaway Energy von 26,9 Prozent.

GEICO als Belastungsfaktor der Berkshire Hathaway-Aktie

Innerhalb des Versicherungsportfolios fällt GEICO besonders auf. Die Verluste und Schadenregulierungskosten des Kfz-Versicherers stiegen im zweiten Quartal um 699 Millionen US-Dollar. Im ersten Halbjahr dieses Jahres betrug der Anstieg 1,6 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Schadenquote kletterte im Quartal auf 76,6 Prozent, ein Anstieg von 4,8 Prozentpunkten. Bei privaten Kfz-Policen legten die Schadenhäufigkeiten bei Personenschäden im ersten Halbjahr um 5 bis 7 Prozent zu. Die durchschnittlichen Schadenhöhen stiegen im selben Zeitraum um 10 bis 12 Prozent. GEICOs Combined Ratio verschlechterte sich im zweiten Quartal um 7,7 Punkte auf 91,2 Prozent. Im ersten Quartal 2026 hatte sie noch bei 87,3 Prozent gelegen. Das Vorsteuer-Underwriting-Ergebnis der Sparte brach laut Berichten um 45,4 Prozent auf 994 Millionen US-Dollar ein.

Bereits bei der Jahreshauptversammlung am 3. Mai in Omaha hatte CEO Greg Abel vor einer trügerischen Stille im Versicherungsgeschäft gewarnt. Die ruhige Schadenlage habe zusätzliches Kapital in den Markt gelockt, wodurch sich Prämien schwerer durchsetzen liessen und die Margen unter Druck gerieten, so Abel. Berkshires Versicherungssparte werde deshalb erheblich vorsichtiger agieren. Für das Gesamtjahr 2025 war der Vorsteuer-Underwriting-Gewinn der Schaden- und Unfallsparten bereits um 16,5 Prozent auf gut 9,7 Milliarden US-Dollar gefallen, wobei GEICO für mehr als die Hälfte dieses Rückgangs verantwortlich war.

Kapitalpolster und Zukäufe stützen die Bilanz

Trotz der Schwäche im Kerngeschäft verfügt Berkshire Hathaway über beispiellose finanzielle Reserven. Der Bestand an Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und kurzfristigen US-Staatsanleihen belief sich zum 30. Juni auf 359,2 Milliarden US-Dollar, das Eigenkapital stieg auf 747,9 Milliarden US-Dollar. Diese Substanz nutzte der Konzern auch für Zukäufe ausserhalb der Versicherungssparte: Am 24. Juli schloss Berkshire die Übernahme des Hausbauers Taylor Morrison Home Corporation für rund 6,8 Milliarden US-Dollar ab, nachdem bereits Anfang Januar dieses Jahres die Chemiesparte OxyChem von Occidental Petroleum für rund 9,4 Milliarden US-Dollar übernommen worden war.

Analysteneinschätzungen gehen auseinander

Analysten äusserten sich zuletzt unterschiedlich zur Aktie: UBS-Analyst Brian Meredith bestätigte Anfang August sein "Buy"-Rating und hob das Kursziel von zuvor 585 auf 604 US-Dollar an. Die DBS-Analystin Manyi Lu stufte das Papier dagegen Mitte August mit "Hold" und einem Kursziel von 540 US-Dollar ein.

Ob sich die Schwäche im Versicherungsgeschäft fortsetzt oder GEICO die Combined Ratio wieder stabilisiert, dürfte sich mit den nächsten Quartalszahlen zeigen. Bis dahin bleibt Abels Ankündigung im Blick, im Schaden- und Unfallgeschäft vorerst zurückhaltender zu agieren, um die Preisdisziplin wiederherzustellen.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Nach Buffett-Ausstieg: Rekordgewinn beflügelt Nu Holdings-Aktie
Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Alarmzeichen aus Omaha: Warum Warren Buffetts Zehn-Worte-Satz Börsianern Sorgen bereitet

Bildquelle: photosince / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com,Jonathan Weiss / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

26.08.26 SMI nimmt Allzeithoch ins Visier
26.08.26 Marktüberblick: Ölpreise unter Druck
26.08.26 Der «Burggraben» im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz
26.08.26 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Neue Long-Impulse?
25.08.26 Logo WHS Nvidia – kann der 5-Billionen-US-Dollar-Konzern einmal mehr überraschen?
25.08.26 Julius Bär: 11.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Deutsche Bank AG
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’190.89 19.37 S3CBQU
Short 15’477.42 13.97 SIBJOU
Short 16’061.65 8.97 SZB73U
SMI-Kurs: 14’554.31 26.08.2026 17:30:00
Long 13’995.24 19.76 SPBMIU
Long 13’681.71 13.97 SGBNXU
Long 13’076.90 8.83 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

DroneShield-Aktie sackt zweistellig ab: Halbjahresbericht enttäuscht
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie trotzdem im Minus
Stadler-Aktie springt mit +22% auf Zweijahreshoch: Umsatz und Betriebsgewinn legen deutlich zu
NVIDIA Aktie News: NVIDIA fällt am Abend
Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu
Siemens Energy-Aktie kaum verändert: Abspaltung der Dampfturbinen-Sparte läuft
Goldpreis: Hochspannung vor aktuellen Inflationsdaten
Wiederholt Druckenmiller seinen NVIDIA-Fehler bei der Micron-Aktie?
Home Depot Aktie News: Home Depot gewinnt am Vormittag an Fahrt
NVIDIA Aktie News: NVIDIA verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Top-Rankings

Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Paul Singers Hedgefonds Elliott Investment Management hat auch im zweiten Quartal 2026 zahlreich ...
Bildquelle: Thos Robinson/Getty Images for New York Times
Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu
GMO, das Value-Haus von Jeremy Grantham, verdoppelt seine Wetten auf zwei umstrittene Tech-Werte ...
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Die von Bill und Melinda Gates gegründete Gates Foundation verwaltet ihr milliardenschweres Verm ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.