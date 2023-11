Buffett-Vize hält erneut die Füsse still: So investiert Charlie Munger im dritten Quartal 2023

• Depot erneut nicht verändert• Banken-Aktien im Blick• Nur eine China-Aktie

Munger belässt Beteiligungen erneut unverändert

Institutionelle Investoren mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar müssen gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) vierteljährlich Bericht über ihre gehaltenen Anlagen erstatten. Das sogenannte 13F-Formular, in dem die Beteiligungen vermerkt sind, ist bei der Behörde öffentlich einsehbar.

So auch das 13F-Formular der Daily Journal Corporation, deren Vorsitz jahrelang niemand geringeres als Charlie Munger innehatte. Der Unternehmer ist - neben seinen Verpflichtungen bei Daily Journal - auch als Vice Chairman von Warren Buffets Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway aktiv. Mittlerweile hat der enge Vertraute des Starinvestors den Daily Journal-Vorsitz zwar aufgegeben, behält aber seinen Vorstandssitz - und damit seinen Einfluss im Unternehmen - nach wie vor. Das Anlagevehikel sass im dritten Quartal 2023 auf einem Depotwert in Höhe von rund 159 Millionen US-Dollar, nach 164 Millionen US-Dollar im Vorquartal. Auch im vergangenen Jahresviertel änderte das Unternehmen nichts an der Zusammenstellung der Beteiligungen, was mittlerweile fast schon Tradition hat. In diese Aktien war der Munger-Konzern zum Stichtag des 30. September 2023 investiert, sortiert nach Gesamtanteil am Depot in Prozent.

Platz 4: U.S. Bancorp-Aktie

Entsprechend der Tatsache, dass Munger & Co. im drittel Quartal wiederholt die Füsse stillhielten, dürfte der vierte Platz für wenig Überraschung sorgen: Die 140'000 Anteile der U.S. Bancorp, der fünftgrössten Bank der USA, hatten zum Stichtag einen Marktwert von 4,628 Millionen US-Dollar, was 2,92 Prozent aller Anteile im Depot entsprach. Im Vorquartal war die Position mit 4,625 Millionen US-Dollar bereits ähnlich viel wert.

Platz 3: Alibaba-Aktie

Erneut auf Platz drei: die 300'000 Anteile des chinesischen Internet-Riesen Alibaba. Der Amazon-Rivale aus Fernost ist bereits seit einigen Jahren fester Bestandteil des Daily Journal-Portfolios. Die Beteiligung war Ende September 26,022 Millionen US-Dollar wert. Dies entspricht 16,40 Prozent aller von Munger verwalteten Positionen. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 verteuerten sich die Anteile damit um mehr als eine Million US-Dollar von damals 25,005 Millionen US-Dollar.

Platz 2: Bank of America-Aktie

Die Bank of America hat es erneut auf den zweiten Platz des Daily Journal-Rankings geschafft. Auch hier rührte Munger die 2'300'000 Aktien der US-Bank nicht an. Mit einem Börsenwert in Höhe von 62,974 Millionen US-Dollar zum Stichtag entsprach die Investition in das Geldhaus einem Anteil von 39,69 Prozent aller Titel im Depot. Zum Vergleich: Im Vorquartal waren die Scheine noch 65,987 Millionen US-Dollar wert.

Platz 1: Wells Fargo-Aktie

Ebenfalls unverändert und damit weiter auf Platz eins der Munger-Lieblinge ist die Aktie der US-Bank Wells Fargo. Die Konkurrentin der U.S. Bancorp und der Bank of America ist nach wie vor mit 1'591'800 Aktien im Daily Journal-Depot vertreten. Zum 30. September kamen die Anteile auf einen Marktwert von 65,040 Millionen US-Dollar, nach 67,938 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2023. Das entspricht nun 40,99 Prozent des gesamten Portfolios.

