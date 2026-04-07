Buffett-Nachfolger hält an Japan-Tradition fest: Berkshire Hathaway steigt bei Tokio Marine ein

• Berkshire steigt mit rund 1,8 Milliarden US-Dollar bei Tokio Marine ein und sichert sich zunächst 2,49 Prozent• Über National Indemnity ist eine Ausweitung der Beteiligung auf bis zu 9,9 Prozent möglich• Partnerschaft umfasst Rückversicherung, gemeinsame Investments und stärkt Berkshires Versicherungsmodell

Dass das Unternehmen von Ex-CEO Warren Buffett seit einigen Jahren auf japanische Aktien setzt, ist inzwischen kein Geheimnis mehr. Erst im vergangenen Jahr wurden die grossen Positionen in Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui und Sumimoto weiter ausgebaut. Unter Federführung von Greg Abel setzt Berkshire Hathaway nun auf eine weitere Aktie aus Japan.

Auch Abel greift in Japan zu: Berkshire setzt auf Tokio Marine

Wie der Lehrer, so der Schüler: Warren Buffetts Nachfolger Greg Abel setzt den Expansionskurs seines Vorgängers bei Berkshire Hathaway fort. Wie Reuters berichtet, steigt der US-Investmentkoloss mit etwa 1,8 Milliarden US-Dollar (bzw. 278,4 Milliarden Yen) bei Tokio Marine Holdings ein. Dadurch hält Berkshire etwa 2,49 Prozent am japanischen Versicherungskonzern.

Der Einstieg erfolgt über die Berkshire-Tochter National Indemnity, kurz NICO, die rund 48,2 Millionen eigene Aktien von Tokio Marine übernimmt, so Reuters. Die Beteiligung wird damit direkt über einen Verkauf von Treasury Shares abgewickelt. Zudem sichert sich Berkshire die Möglichkeit, seinen Anteil künftig über Zukäufe auf bis zu 9,9 Prozent auszubauen - ohne eine Zustimmung des Vorstands von Tokio Marine einholen zu müssen.

Zusammenarbeit geht über reine Beteiligung hinaus

Dabei ist der Einstieg mehr als nur eine Position im Portfolio. Wie Reuters berichtet, ist eine umfassende strategische Kooperation geplant: So wollen beide Unternehmen künftig insbesondere im Rückversicherungsgeschäft zusammenarbeiten und auch bei globalen Investitionen, etwa bei Übernahmen und Beteiligungen, gemeinsame Wege gehen. Berkshire-Tochter NICO wird zudem Teile des Versicherungsportfolios von Tokio Marine übernehmen.

Die Partnerschaft stärkt damit die Risikotragfähigkeit beider Konzerne: Tokio Marine erhält Zugang zu zusätzlicher, langfristig stabiler Kapazität, um Wachstum zu fördern und Schwankungen im Versicherungsgeschäft - etwa durch Naturkatastrophen - besser abzufedern. Laut CEO Masahiro Koike passen zudem Unternehmenskultur und Werte beider Häuser zusammen. Auch Berkshires Versicherungschef Ajit Jain sieht in der Zusammenarbeit "überzeugende langfristige Chancen" für beide Seiten.

Strategische Partnerschaft: Warum Tokio Marine ins Berkshire-Modell passt

Dass das von Warren Buffett erschaffene Konglomerat auf einen Versicherungskonzern setzt, dürfte wenig überraschen - schliesslich spielen Versicherungen traditionell eine zentrale Rolle im Geschäftsmodell des Unternehmens: Über Prämieneinnahmen generiert Berkshire den sogenannten "Float", der wiederum in renditestarke Anlagen investiert werden kann.

Zugleich fügt sich der Deal nahtlos in die langfristige Japan-Strategie von Warren Buffett ein. Greg Abel führt diese Tradition als Nachfolger fort und rückt Japan noch stärker in den Fokus des Konzerns. Laut Investing.com sagte Abel in einem Aktionärsbrief Ende Februar, er betrachte die japanischen Investitionen von Berkshire als "vergleichbar mit unseren wichtigsten US-Beteiligungen hinsichtlich ihrer Bedeutung und ihrer langfristigen Wertschöpfungsmöglichkeiten".

Marktbeobachter sehen insbesondere Synergien im Rückversicherungsgeschäft sowie Vorteile bei internationalen Transaktionen, wie Aviva berichtet. In einem Umfeld steigender Risiken - etwa durch Naturkatastrophen oder geopolitische Spannungen - scheint diese Kombination aus Grösse, Kapitalstärke und globaler Vernetzung wie ein weiterer Baustein in der langfristig angelegten Japan-Strategie des Konzerns.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch