BUFFALO legte Quartalsergebnis vor

BUFFALO veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 45.99 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 33.21 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BUFFALO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.38 Milliarden JPY im Vergleich zu 3.31 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch