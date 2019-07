Bühler und Givaudan unterstützen gemeinsam Lebensmittelindustrie-Start-ups

Zürich (awp) - Givaudan und Bühler wollen zusammen Start-ups in der Lebensmittelindustrie unterstützen, um ihnen einen schnelleren Zugang zu globalen Kunden zu ermöglichen. Die beiden Konzerne haben eine Entwicklungspartnerschaft geschlossen und wollen über ihre Schweizer Innovationszentren Zugang zu Wissen, Fähigkeiten und globalen Plattformen ermöglichen, wie es in einer Mitteilung am Dienstag hiess.

Das Know-how von Givaudan und Bühler ergänze sich. Dies könne den Start-ups dabei helfen, bahnbrechende neue Lösungen im industriellen Massstab zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Als Felder werden dabei etwa alternative Proteine, nachhaltiges Tierfutter, Lebensmittelsicherheit oder Authentizität genannt. Aber auch Bereiche wie natürliche Zutaten für Lebensmittelanwendungen, Geschmackstoffe und Ernährung seien von Interesse, hiess es weiter.

Bühler hatte im Mai seinen Innovationscampus Cubic in Uzwil eingeweiht, und Givaudan hatte kürzlich sein Innovation Centre in Zürich fertiggestellt.

yr/rw