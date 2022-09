Bühler schlägt Zeno Staub zur Wahl in den Verwaltungrat vor

Uzwil (awp) - Im Verwaltungsrat der Bühler-Gruppe kommt es zu einem Wechsel. Neu in das Gremium gewählt werden soll der Chef der Bank Vontobel, Zeno Staub. Er solle an der kommenden ausserordentlichen Generalversammlung vom 22. September in das Aufsichtsgremium aufgenommen werden, heisst es in einem Communiqué vom Montagabend.

Staub war von 2001 bis 2006 als Finanzchef, danach als Leiter des Investment Bankings und schliesslich ab 2008 als Leiter des Asset Managements für die Bank Vontobel tätig. Seit 2011 ist er nun CEO des Instituts.

kw/ra