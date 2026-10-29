Budimex veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Budimex hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.90 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.83 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Budimex im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 752.3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 675.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch