Budimex stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Budimex hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 7.14 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6.68 PLN je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.83 Milliarden PLN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14.86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Budimex einen Umsatz von 2.46 Milliarden PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.ch